РИАМО - 2 ноя. Столичные школьники стали четвертыми в направлении «Глобальные компетенции» и заняли второе место по финансовой грамотности по итогам международного исследования PISA 2018, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По ее словам, исследование в направлении «Глобальные компетенции» оценивало готовность жить и работать в многокультурном обществе, а также способность анализировать проблемы глобального масштаба. Кроме того, по уровню финансовой грамотности школьники из столицы уступили только ровесникам из Эстонии.
Всего в международном исследовании PISA в апреле 2018 года приняли участие 7289 московских школьников из 151 образовательной организации.
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