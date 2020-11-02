РИАМО - 2 ноя. Столичные школьники стали четвертыми в направлении «Глобальные компетенции» и заняли второе место по финансовой грамотности по итогам международного исследования PISA 2018, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению «Глобальные компетенции». <…> Результаты очень впечатляют — наши школьники вошли в пятерку лучших в мире», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, исследование в направлении «Глобальные компетенции» оценивало готовность жить и работать в многокультурном обществе, а также способность анализировать проблемы глобального масштаба. Кроме того, по уровню финансовой грамотности школьники из столицы уступили только ровесникам из Эстонии.

Всего в международном исследовании PISA в апреле 2018 года приняли участие 7289 московских школьников из 151 образовательной организации. ​