РИАМО - 2 ноя. Математическое моделирование показало, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве произойдет в середине декабря, пандемия пойдет на спад к февралю, пишет в понедельник газета «Известия».

«Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тысяч активных больных», — сказал глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков.

Активные больные – это зараженные коронавирусом люди без учета умерших и выздоровевших.

Боровков отметил, что по оптимистичному сценарию пик заболеваемости в Москве приходится на 17 декабря с показателем 133 тысячи активных больных. Однако эксперты считают такой сценарий нереалистичным.

По пессимистичному прогнозу пик наступит 8 декабря, активных случаев инфицирования коронавирусом при этом будет 260 тысяч.

Всего с начала пандемии в Москве выявили свыше 429 тысяч случаев заражения коронавирусом, победили болезнь более 314 тысяч человек.

За последние сутки в столице умерли 53 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 6873 зараженных человека.​

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.