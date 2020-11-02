РИАМО - 2 ноя. Математическое моделирование показало, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве произойдет в середине декабря, пандемия пойдет на спад к февралю, пишет в понедельник газета «Известия».
Активные больные – это зараженные коронавирусом люди без учета умерших и выздоровевших.
Боровков отметил, что по оптимистичному сценарию пик заболеваемости в Москве приходится на 17 декабря с показателем 133 тысячи активных больных. Однако эксперты считают такой сценарий нереалистичным.
По пессимистичному прогнозу пик наступит 8 декабря, активных случаев инфицирования коронавирусом при этом будет 260 тысяч.
Всего с начала пандемии в Москве выявили свыше 429 тысяч случаев заражения коронавирусом, победили болезнь более 314 тысяч человек.
За последние сутки в столице умерли 53 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 6873 зараженных человека.
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Текстовая трансляция
2 НОЯБРЯ
- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.
- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.
- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.
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