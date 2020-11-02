РИАМО - 2 ноя. Эксперимент по снижению цены на проезд стартовал для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичного метро, в рамках проекта «Время ранних» они могут сэкономить половину стоимости билета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Скидку могут получить пассажиры, которые зайдут на любую станцию «фиолетовой» и «розовой» веток в рабочие дни с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15», - говорится в сообщении.

Участникам эксперимента необходимо использовать один из абонементов карты «Тройка» (1, 3, 30, 90, 365 дней, 60 поездок). Сэкономленные на проезде средства будут еженедельно возвращаться на билет «Кошелек». Возвращаемую сумму можно узнать в приложении «Метро Москвы».

Проект «Время ранних» продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента – распределение пассажиропотока на Таганско-Краснопресненской линии, которая в настоящее время является самой загруженной в московском метро.