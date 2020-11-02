РИАМО - 2 ноя. Для некоммерческих организаций столицы в ноябре проведут серию вебинаров по использованию информационных технологий в благотворительной практике, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Участники ближайших вебинаров научатся использовать современные цифровые решения, узнают, как лучше организовать дистанционную работу и как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Вебинар «Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта» проведут 11 ноября. На нем специалист в области организационного поведения и управления проектами Николай Бандурин расскажет всем желающим об инструментах, помогающих построить эффективные коммуникации во время удаленной работы.

Узнать, что такое CRM и как она помогает НКО усовершенствовать работу с подопечными, жертвователями и партнерами, можно будет 12 ноября. Эти вопросы на вебинаре рассмотрит консультант по фандрайзингу Екатерина Кузнецова.

18 ноября проведут вебинар «Применение мессенджеров для НКО при создании чат-ботов», на котором можно будет научиться создавать чат-ботов. Кроме того, все желающие смогут узнать, как можно использовать цифровых помощников в работе НКО.

Последний вебинаре в серии проведут 25 ноября, на нем расскажут, как правильно выбрать программу для ведения бухгалтерского учета в небольших НКО. Директор НКО «Слышать вместе» Евгений Сафронов даст советы по подбору софта для бухучета.

Все занятия пройдут онлайн, начало в 14:00. Зарегистрироваться на вебинары можно на портале «Душевная Москва».