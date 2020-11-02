РИАМО - 2 ноя. Возгорание произошло в 16-этажном жилом доме на юге Москвы, пожарные спасли из горящей квартиры одного человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03:33 понедельника. В доме №14 по Днепропетровской улице горела квартира на 14 этаже.

«Благодаря слаженным действиям пожарных из горящей квартиры был спасен один человек. Еще один человек, к сожалению, пострадал», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 03:55 на площади 10 квадратных метров.