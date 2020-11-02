РИАМО - 2 ноя. В Москве за прошедшие сутки умерли 53 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в столице скончались 6873 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.
С начала пандемии в Москве выявили свыше 429 тысяч случаев заражения коронавирусом, победили болезнь более 314 тысяч человек.
В связи с неблагоприятной эпидситуацией москвичи старше 65 лет, а также жители с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. В городе также действует масочно-перчаточный режим.
Кроме того, в общественных местах и на транспорте следует соблюдать социальную дистанцию.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
2 НОЯБРЯ
- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.
- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.
- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии