РИАМО - 2 ноя. В Москве за прошедшие сутки умерли 53 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в столице скончались 6873 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

С начала пандемии в Москве выявили свыше 429 тысяч случаев заражения коронавирусом, победили болезнь более 314 тысяч человек.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией москвичи старше 65 лет, а также жители с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. В городе также действует масочно-перчаточный режим.

Кроме того, в общественных местах и на транспорте следует соблюдать социальную дистанцию.

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2 НОЯБРЯ

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.