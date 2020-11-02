РИАМО - 2 ноя. Пасмурная погода с дождем ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, воздух прогреется до плюс 7-8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как уточнили синоптики, Московский регион окажется под влиянием малоподвижного циклона с юга.

«При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 5-7 градусов, по области - 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Также ожидаются колебания атмосферного давления на повышенном фоне и неустойчивый геомагнитный фон.