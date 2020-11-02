РИАМО - 2 ноя. В районе станций метрополитена и первого Московского центрального диаметра «Славянский бульвар» проведут благоустройство, там появится пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что после открытия станции МЦД-1 в данном районе выросла проходимость улицы Герасима Курина, но дорога была неудобной для пешеходов (гаражи, узкие тротуары и недостаточное освещение).

«Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня», - сказал заместитель мэра.

По его словам, в районе станций метро и МЦД «Славянский бульвар» планируют убрать все воздушные кабельные линии в подземный коллектор. Для проведения данной работы уже проложено свыше 9 километров труб. Данное решение позволит улучшить визуальный облик мегаполиса.

Он отметил, что благоустройство в этом районе уже выполнено на 50%, работы планируется закончить до конца 2020 года.

«В настоящее время сделана вертикальная планировка территории: для того, чтобы поверхность стала ровной, были срезаны холмы и заполнены грунтом ямы, которые образовались после сноса гаражей. Ведутся работы по обустройству тротуаров, которые будут отделены от проезжей части бордюрами», - добавил Бирюков.

На благоустроенной территории появятся лавочки и уличные качели. Вдоль пешеходного бульвара установят 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят порядка 400 деревьев и свыше 1,4 тысячи кустарников, перечислил заммэра.

По его словам, здесь появятся две площадки для выгула собак, на которых установят специальное оборудование для дрессировки. А для водителей в районе станций метро и МЦД «Славянский бульвар» сделают парковки на 80 машино-мест.