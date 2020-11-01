РИАМО - 1 ноя. Российский гонщик Даниил Квят отметил, что сумел показать отличное выступление на Гран-при «Формулы‑1» в Имоле, сообщает Газета.ru.

Заняв четвертое место, гонщик принес своей команде «Альфа Таури» 12 очков, а его партнер по команде Пьер Гасли сошел с трассы из-за проблем с болидом.

«Слава богу, что удалось показать такой сильный результат. На самом деле во время гонки я все время думал о подиуме, так как он был совсем рядом. Как бы то ни было, я сумел показать отличное выступление», - сказал Квят.

Российский гонщик отметил, что любит олдскульные трассы, на одной из которых прошел турнир Гран-при «Формулы‑1».​