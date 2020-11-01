РИАМО - 1 ноя. Сотрудники полиции в столичном районе Зябликово задержали 26-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотического вещества, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

При патрулировании территории на Ореховом бульваре полицейские остановили мужчину для проверки документов.

«При общении с полицейскими гражданин заметно нервничал. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у 26-летнего приезжего обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

После проведенного исследования стало понятно, что в свертках марихуана. Общая масса наркотика составила 89 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.