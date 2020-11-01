РИАМО - 1 ноя. Сборная Московской области заняла первое место в официальном командном зачете чемпионата России по боксу среди женщин, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир прошел с 25 октября по 1 ноября на «Волга-Спорт-Арене» в Ульяновске. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменок из 50 регионов России.

«В активе подмосковных спортсменок три золотые медали, две серебряные и четыре бронзовые», - говорится в сообщении.

В весовой категории до 48 килограммов лучшей стала Юлия Чумгалакова, а бронза на счету Озоды Темировой. В весовой категории до 51 килограмма третьей стала Екатерина Пальцева, а в весовой категории до 54 килограммов бронзы удостоилась Виктория Кулешова.

В весовой категории до 60 килограммов серебряная медаль на счету Анастасии Беляковой, в весовой категории до 69 килограммов Саадат Далгатова завоевала золото, а Дарима Сандакова – серебро.

Зенфира Магомедалиева стала лучшей в весовой категории до 75 килограммов, а Мария Шишмарева удостоилась бронзы в весовой категории до 81 килограмма.

«Лучшие боксерши со всей страны собрались в Ульяновске, чтобы определить сильнейших в своих весовых категориях. За поединками наблюдал легендарный спортсмен, легенда отечественного бокса Костя Цзю. Это добавило мотивации девушкам, чтобы показать все свои профессиональные умения», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что участницы из Подмосковья доминировали на ринге и заслуженно заняли первую строчку официального командного зачета на чемпионате России.