РИАМО - 1 ноя. Хоккейный матч между столичным «Спартаком» и омским «Авангардом» завершился победой команды из Москвы, сообщает Газета.ru.

Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Ледовом дворце «Парк Легенд».

«В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Федоров и Яков Рылов. У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Егор Чинахов»​, - говорится в сообщении.

По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка, команда заняла восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.