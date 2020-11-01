РИАМО - 1 ноя. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на ноябрь текущего года, соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Приемная правительства региона находится по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Телефон: +7 498 602-31-13 (многоканальный).

Третьего ноября с 15:00 прием проведет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

С 10:00 5 ноября граждан примет министр образования региона Ирина Каклюгина, с 15:00 - председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Шестого ноября с 10:00 прием проведет министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Девятого ноября прием будет вести министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина, начало в 15:00.

В 10:00 10 ноября прием начнется у заместителя министра экологии и природопользования региона Вадима Воронцова, в 15:00 – у министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова примет жителей 11 ноября, начало в 10:00.

Двенадцатого ноября с 10:00 граждан примет министр благоустройства региона Михаил Хайкин, а с 15:00 — министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Два приема пойдут 13 ноября. В 10:00 жителей начнет принимать министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Шестнадцатого ноября с 10:00 будет вести прием председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина, а с 15:00 — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

С 15:00 17 ноября граждан примут заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная и министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Три приема проведут 18 ноября. В 10:00 жителей начнет принимать министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, в 15:00 – зампредседателя правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев и начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Девятнадцатого ноября с 10:00 будет вести прием министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, с 15:00 - первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская будет принимать жителей 20 ноября с 10:00. В этот же день с 15:00 прием пройдет у министра культуры региона Елены Харламовой.

В 15:00 23 ноября жителей примет министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Двадцать четвертого ноября с 15:00 прием проведет заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Три приема проведут 25 ноября. В 10:00 жителей начнут принимать заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, в 15:00 – заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

С 10:00 26 ноября приемы начнутся у руководителя Главного управления Подмосковья «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольги Фединой и советника губернатора региона (в ранге министра) Хатии Окуджавы, а с 15:00 — у зампредседателя правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Двадцать седьмого ноября с 10:00 прием проведет министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская проведет прием жителей 30 ноября, начало в 15:00.