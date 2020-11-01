РИАМО - 1 ноя. С воскресенья проезд для ассистентов-стажеров творческих вузов в общественном транспорте столицы стал льготным, проездной можно записать на социальную карту, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Согласно постановлению мэра Москвы, теперь они (ассистенты-стажеры - ред.) смогут записать льготный проездной на социальную карту. Это значит, что ежемесячная плата за проезд стоит 405 рублей в метро, МЦК и МЦД в зоне «Центральная», 265 рублей — наземный транспорт», - говорится в сообщении.

Также для ассистентов-стажеров проезд на пригородных электричках будет на 50% дешевле.

Ассистентура-стажировка — постдипломная форма образования, в рамках которой готовят творческих работников высшей категории.

Ранее льготный проезд в столичном общественном транспорте был у аспирантов (адъюнктов) и ординаторов высших учебных заведений столицы.