РИАМО - 1 ноя. Столичный футбольный клуб ЦСКА выиграл у волгоградского «Ротора» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Игра прошла в Волгограде, на стадионе присутствовало ограниченное число зрителей. Встреча окончилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

«В составе армейцев единственный гол на свой лицевой счет оформил полузащитник Алан Дзагоев», - говорится в сообщении.

По итогам игры столичная команда набрала 28 очков, теперь московский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ.​