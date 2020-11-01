РИАМО - 1 ноя. С воскресенья снижена цена на парковку со шлагбаумом у столичного аэропорта Внуково, речь идет о стоянке по адресу: 2-я Рейсовая улица, владение 2, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теперь тариф составляет 100 рублей в час в течение первых двух часов, а далее парковка будет бесплатной до конца дня.

«Раньше автомобилисты платили 200 рублей в час круглосуточно», - говорится в сообщении.

Изменение тарифа позволит оставлять машину на несколько дней, при этом цена не будет превышать 200 рублей в сутки.

Заплатить за машино-место на стоянке можно удаленно, отсканировав QR-код с парковочного билета или введя его номер вручную в приложении «Парковки Москвы».