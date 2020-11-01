РИАМО - 1 ноя. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве в рамках Осеннего фестиваля цветов состоялось торжественное вскрытие гигантской тыквы весом 390 килограммов, сообщается в Instagram-аккаунте сада.

«В этом году директор сада Алексей Ретеюм и ландшафтный дизайнер сада Артем Паршин вскрыли Аграфену Федотовну Дусеву-Гусеву, или попросту Груню (внучку знаменитой тыквы Дуси, весившей 645,5 килограмма)», - говорится в сообщении.

Эту гигантскую тыкву вырастил Андрей Гусев из подмосковных Луховиц.

Самую большую тыкву весом в 400 килограммов вскроют 15 ноября на финале фестиваля в Ботаническом саду МГУ.