РИАМО - 1 ноя. Пожар произошел в кирпичных гаражах в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа, площадь возгорания составила 110 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В Пересвете на улице Гаражная загорелись несколько кирпичных гаражей. Площадь возгорания - 110 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент пожар потушен. Пострадавших при возгорании в гаражах нет.