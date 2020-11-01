РИАМО - 1 ноя. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят пришел четвертым на гонках Гран-при Эмилии-Романьи, которые прошли в рамках мирового чемпионата по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1», сообщает Газета.ru.

Квят принес своей команде 12 очков. А его партнер по команде Пьер Гасли сошел с трассы из-за проблем с болидом.

«Первым к финишу приехал британец Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes», - говорится в сообщении.

Вторым к финишу пришел финский гонщик Вальттери Боттас (Mercedes). На третьем месте - Даниэль Риккьярдо из команды Renault.​​