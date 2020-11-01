РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в ноябре 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Приемы проводятся с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будут работать 2 ноября в Истре, 9 ноября – в Раменском, 16 ноября – в Рузе, 23 ноября – в Талдоме, 6 ноября – в Балашихе, 27 ноября – в Дубне, 20 ноября – в Лыткарине, 13 ноября – в Реутове.

Представители комитета по архитектуре и градостроительству региона проведут приемы в Волоколамске 23 ноября, в Лотошине – 16 ноября, в Балашихе – 13 ноября, в Домодедове – 6 ноября, в Жуковском – 20 ноября, в Лосино-Петровском – 9 ноября, во Фрязине – 27 ноября, в Электростали – 2 ноября.

Приемные министерства здравоохранения Подмосковья будут работать в Можайске 23 ноября, в Одинцове – 16 ноября, в Озерах – 13 ноября, в Рузе – 9 ноября, в Шаховской – 20 ноября, в Балашихе – 30 ноября, в Бронницах – 27 ноября, в Ивантеевке – 6 ноября.

Представители министерства энергетики региона проведут приемы 13 ноября в Истре, 16 ноября – в Пушкине, 2 ноября – в Рузе, 25 ноября – в Жуковском, 11 ноября – в Королеве, 6 ноября – в Краснознаменске, 23 ноября – в Молодежном, 20 ноября – в Реутове.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.