РИАМО - 1 ноя. В рамках подготовки к зимнему сезону в столице коммунальщики промыли все дороги и тротуары с шампунем, сообщается на странице комплекса городского хозяйства Москвы в соцсети Facebook.

С начала осени это уже пятая мойка дорог и тротуаров.

«Специальным средством тщательно промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах обработку провели вручную комплексные бригады работников коммунальных служб», - говорится в сообщении.

После того, как улично-дорожную сеть помыли с шампунем, была также проведена обычная мойка водой.

Используемое для промывки дорог в столице средство позволяет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Средство абсолютно безопасно и полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.