РИАМО - 1 ноя. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров приехал на место взрыва в гаражном комплексе на улице Попова, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Первое сообщение об инциденте поступило в 11:50 в центральный пункт пожарной связи Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона. На место направили силы «Мособлпожспаса». В результате хлопка произошло обрушение пяти гаражных боксов — три были разрушены полностью, а еще у двух обвалились стены.

«На место взрыва приехали представители Следственного комитета, необходимо провести ряд мероприятий, связанных с забором пробы, изучением ситуации», - отметил глава округа.

Азаров добавил, что в одном из разрушенных гаражей производились шиномонтажные работы с использованием компрессора емкостью порядка 300 литров. Предварительно, взорвался именно компрессор.

Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев подчеркнул, что проверка, которую инициировали в СК, контролируется городской прокуратурой и прокуратурой Московской области.

На разборе завалов в гаражах продолжает работать специальная техника.

Ранее из-под завалов вытащили пострадавшего и погибшего.

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