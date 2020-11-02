РИАМО - 2 ноя. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий Московского метрополитена с понедельника смогут платить за проезд вне часа пик в два раза меньше.

Это пилотный проект, который будет действовать в столице до 2 июля 2021 года. Эксперимент проводится для снижения пассажиропотока в часы пик.

Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий подземки с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Благодаря проекту горожане также будут лучше соблюдать социальную дистанцию.