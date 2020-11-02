РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье с понедельника в зависимости от эпидобстановки будут принимать решение о переводе МФЦ и ЗАГСов на работу по предварительной записи, а соцучреждений — на сменный график работы, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Решение о переводе МФЦ на работу по предварительной записи будет принимать министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья во взаимодействии с главами городских округов.

ГУ ЗАГС Московской области наделяется полномочиями по принятию решений о переводе органов ЗАГС на аналогичный формат работы.

Предварительная запись в МФЦ может осуществляться с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также по телефону единого контакт-центра губернатора Подмосковья: 8-800-550-50-30. В ЗАГС можно будет записаться также через портал госуслуг и по телефонам отделов ЗАГС. Также работает телефон горячей линии для консультаций: 8 (495) 694-18-64.

Постановлением губернатора министерство социального развития региона также наделено правом решать вопрос о приостановлении деятельности или переводе на сменный режим работы подведомственных госучреждений.

Эти меры принимаются в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.