РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье с понедельника в зависимости от эпидобстановки будут принимать решение о переводе МФЦ и ЗАГСов на работу по предварительной записи, а соцучреждений — на сменный график работы, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Решение о переводе МФЦ на работу по предварительной записи будет принимать министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья во взаимодействии с главами городских округов.
ГУ ЗАГС Московской области наделяется полномочиями по принятию решений о переводе органов ЗАГС на аналогичный формат работы.
Предварительная запись в МФЦ может осуществляться с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также по телефону единого контакт-центра губернатора Подмосковья: 8-800-550-50-30. В ЗАГС можно будет записаться также через портал госуслуг и по телефонам отделов ЗАГС. Также работает телефон горячей линии для консультаций: 8 (495) 694-18-64.
Постановлением губернатора министерство социального развития региона также наделено правом решать вопрос о приостановлении деятельности или переводе на сменный режим работы подведомственных госучреждений.
Эти меры принимаются в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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1 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.
- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:
- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.
- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.
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