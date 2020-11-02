РИАМО - 2 ноя. С понедельника в Московской области введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно документу, обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлится до 15 ноября включительно. Также дома нужно оставаться лицам, имеющим хронические заболевания. При этом все, на кого распространяется режим самоизоляции, могут ходить в магазины или на прогулки.

Самоизоляция не затронет тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятий или учреждений. Кроме того, мера не распространяется на представителей сферы здравоохранения.

С понедельника министерство здравоохранения Подмосковья обязано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медорганизаций для всех, кто должен соблюдать самоизоляцию.

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Текстовая трансляция

1 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.

- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

Они (меры по борьбе с Covid-19 - ред.) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться

- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.

- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.