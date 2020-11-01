РИАМО - 1 ноя. Футбольный матч между командами «Химки» и «Зенит» прошел в Подмосковье в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), победил клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин», - говорится в сообщении.

Игра прошла на подмосковном стадионе «Арена Химки».

В ходе матча игрокам показали четыре желтые карточки. Футболисты «Зенита» заработали три желтые карточки, «Химок» - одну.

По итогам матча сине-бело-голубые и обогнали московский «Спартак» в турнирной таблице РПЛ и расположились на первом месте.​