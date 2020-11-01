РИАМО - 1 ноя. Сотрудники МЧС и СК извлекли из-под завалов на месте взрыва в гаражах на улице Попова в Мытищах тело погибшего, передает корреспондент РИАМО.

По данным МЧС, в гаражном комплексе произошел хлопок газовоздушной смеси. Обрушились несколько гаражей на площади 50 квадратных метров.

Труп в черном мешке положили в машину. Место ЧП остается оцепленным.

На месте взрыва краном подняли и убрали несколько плит. Работы по разбору рухнувших гаражей продолжаются.

Видео последствий взрыва в гараже в Мытищах>>