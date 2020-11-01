РИАМО - 1 ноя. В приемной правительства Подмосковья утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на ноябрь, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8-498-602-31-13 (многоканальный).

Консультации жителей Московской области проходят по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Подмосковья.