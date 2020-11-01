РИАМО - 1 ноя. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в бытовке в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре по адресу: Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка, 1-й Боровский проезд, дом 6, поступила в 13:08.

«В 14:15 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в бытовке принимали участие три единицы техники и 11 человек.