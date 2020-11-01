РИАМО - 1 ноя. Сотрудники полиции оцепили место взрыва в гаражном комплексе на улице Попова в Мытищах, там стоят машины медицины катастроф и МЧС, передает корреспондент РИАМО.

На месте трех гаражей сейчас развалины, видны повреждения и на других гаражах. Возле оцепления толпятся люди.

По данным МЧС, в гараже произошел хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Один человек пока находится под завалами, одного спасли.

По данным правоохранительных органов, в результате ЧП погиб один человек.

На месте инцидента работает спецтехника МЧС, следователи и криминалисты.

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