РИАМО - 1 ноя. Сотрудники полиции оцепили место взрыва в гаражном комплексе на улице Попова в Мытищах, там стоят машины медицины катастроф и МЧС, передает корреспондент РИАМО.
На месте трех гаражей сейчас развалины, видны повреждения и на других гаражах. Возле оцепления толпятся люди.
По данным МЧС, в гараже произошел хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Один человек пока находится под завалами, одного спасли.
По данным правоохранительных органов, в результате ЧП погиб один человек.
На месте инцидента работает спецтехника МЧС, следователи и криминалисты.
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