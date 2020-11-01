РИАМО - 1 ноя. На Новодевичьем кладбище Москвы​ на могиле известного советского актера Анатолия Папанова, которому в воскресенье могло бы исполниться 98 лет, зажгли зеленую лампадку, передает Nation News.

О дне рождения актера вспомнили не только близкие, но и туристы, которых по Новодевичьему кладбищу Москвы водил гид.

«Возле могилы прославленного актера можно увидеть шесть живых красных гвоздик, букет розовых гладиолусов, увядшие розы, корзинки с искусственными цветами и зажженную лампадку зеленого цвета», - говорится в сообщении.

Возможно, цветы на могилу Папанова могла принести его дочь Елена.

Папанов умер в возрасте 64 лет в августе 1987 года в результате сердечного приступа у себя дома. Это произошло после возвращения со съемок фильма «Холодное лето пятьдесят третьего».