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РИАМО
,
Александр Манзюк
В Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова произошел взрыв в одном из гаражей.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Хлопок газовоздушной смеси произошел на территории гаражного комплекса на улице Попова. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров, возгорания после взрыва не произошло.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
К ликвидации последствий происшествия привлекли 26 человек и 11 единиц техники, в том числе 11 человек и четыре единицы техники от МЧС РФ.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В результате данного ЧП погиб один человек, двое пострадали, один из которых все еще находится под завалами.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
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