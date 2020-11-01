РИАМО - 1 ноя. В городе Апрелевка Наро-Фоминского округа произошло возгорание в бытовке, на место выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 13:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел по адресу: Наро-Фоминский городской округ, город Апрелевка, 1-й Боровский проезд, дом 6.
Информации о пострадавших пока не поступало.
К ликвидации возгорания привлекли 11 человек и три единицы техники.
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