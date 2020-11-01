РИАМО - 1 ноя. В городе Апрелевка Наро-Фоминского округа произошло возгорание в бытовке, на место выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел по адресу: Наро-Фоминский городской округ, город Апрелевка, 1-й Боровский проезд, дом 6.

Информации о пострадавших пока не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли 11 человек и три единицы техники.