РИАМО - 1 ноя. В Москве открыли подуличный переход под Казанским вокзалом, теперь пешеходы смогут быстрее добираться от Новорязанской улицы до станции «Комсомольская», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Переход был закрыт на протяжении 14 лет. Теперь он отремонтирован и открыт для пешеходов.

«Там мы укрепили несущие конструкции, заменили облицовку, обновили гидроизоляцию, освещение», - говорится в сообщении.

Также в переходе разместили современную навигацию, которая позволит легко и быстро ориентироваться.