РИАМО - 1 ноя. Граждане РФ изменили свое отношение к идее о переходе на четырехдневную рабочую неделю, ее поддерживают все меньше людей, сообщает РБК.

Superjob провел соответствующий опрос представителей компаний и экономически активного населения. Так, в 2019 году идею поддержали 49% респондентов, а в этом — 40%.

«А 37% сейчас высказываются против такой идеи (год назад был 31%)», - говорится в сообщении.

Переход на четырехдневную рабочую неделю чаще всего поддерживают женщины. Также в поддержку идеи часто выступают представители молодежи.

Идея о переходе на четырехдневку получила меньше всего поддержки среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%).

Основное опасение россиян по поводу четырехдневки — возможное снижение доходов.

Опрос проводился с 1 по 20 октября среди 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1,6 тысячи сотрудников из 344 населенных пунктов.