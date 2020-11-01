РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 ноя. К ликвидации последствий взрыва в гаражном комплексе по улице Попова в Мытищах привлекли 26 человек, на данный момент один человек находится под завалами, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

В 11:50 от очевидцев поступило сообщение об обрушении нескольких гаражных боксов. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что разрушено пять гаражей — у трех обрушились кровельные перекрытия, а у двух были частично повреждены стены.

«Возгорания не последовало. Предварительно пострадало два человека, один из них спасен, передан медикам и госпитализирован в больницу. Второй находится под завалами, сейчас проводятся работы по деблокировке», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия привлекли 26 человек и 11 единиц техники, в том числе 11 человек и четыре единицы техники от МЧС РФ. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее представитель пресс-службы прокуратуры Московской области сообщил, что в результате данного ЧП погиб один челвоек.

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