РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 ноя. Из-за взрыва в гараже на улице Попова в городском округе Мытищи временно ограничено движение, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Инцидент произошел в гаражном комплексе по улице Попова. По данным МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Двух человек удалось спасти. Еще один пока находится под завалами. По данным правоохранительных органов, в результате инцидента погиб один человек.

«В связи с инцидентом движение транспорта на участке дороги от 2-го Щелковского проезда до улицы Коминтерна временно ограничено», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали использовать пути объезда. На месте инцидента на улице Попова работает спецтехника МЧС. Также туда направились следователи и криминалисты. Проводится проверка по факту произошедшего.

Видео последствий взрыва в гараже в Мытищах>>



