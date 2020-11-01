РИАМО - 1 ноя. Стали известны стартовые составы футбольных клубов «Химки» и «Зенит» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Трошечкин, Боженов, Конате, Глушаков, Кухарчук, Мирзов», - говорится в сообщении.

В составе петербургской команды на поле выйдут Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин.

«Зенит» сыграет данный матч без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Встреча начнется в 14:00 на стадионе «Арена Химки». На игре будет работать главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия).​