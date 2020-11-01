РИАМО - 1 ноя. На месте взрыва в гаражном комплексе на улице Попова в Мытищах работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В результате взрыва один мужчина погиб, есть пострадавшие. По данному факту незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

«По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона», - говорится в сообщении.

На месте ЧП специалисты проводят осмотр, опрашивают очевидцев. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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