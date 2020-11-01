РИАМО - 1 ноя. Первые видео с места взрыва на территории гаражного комплекса в Мытищах появились в Сети.

На кадрах видно, что в результате хлопка газовоздушной смеси почти полностью обрушился один гараж. Также повреждены и соседние гаражи. На месте инцидента работают спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в гаражном комплексе на улице Попова. Площадь обрушения - 50 квадратных метров.

Под завалами погиб один человек. Также есть пострадавшие в результате взрыва.

Видео последствий взрыва в гараже в Мытищах>>