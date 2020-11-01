РИАМО - 1 ноя. Один человек погиб в результате взрыва в гаражном комплексе в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

Взрыв произошел на улице Попова в Мытищах. Площадь обрушения гаражей составила 50 квадратных метров, возгорания не было.

«По имеющейся информации есть погибший и пострадавшие», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку из-за хлопка газа в гаражном кооперативе.

«Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев», - заключил представитель пресс-службы.

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