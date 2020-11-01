РИАМО - 1 ноя. Спасатели вытащили одного человека из-под завалов после взрыва в гаражном комплексе в Мытищах, поиски еще двух человек продолжаются, передает ТАСС.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на территории гаражного комплекса на улице Попова. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров, возгорания после взрыва не произошло. По предварительным данным, под завалами оказались три человека.

«Один человек спасен из-под завалов. Он передан медикам для осмотра. Поиск еще двух человек, предположительно, находящихся под завалом, продолжается», - сказал источник агентства в экстренных службах.​

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали пять одноэтажных гаражей.

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