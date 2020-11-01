РИАМО - 1 ноя. В РФ участились случаи мошенничества и попыток похитить средства со счетов граждан, в 2021 году число таких махинаций продолжит расти, передает Nation News.

О росте мошеннических махинаций предупредили в Центральном банке РФ. Регулятор призвал принять новые законы, которые защитят россиян.

«Российский финансовый регулятор выявил распространение новых видов махинаций еще в первом полугодии текущего года. Злоумышленники стали чаще использовать вредоносное программное обеспечение для атаки на банковские счета граждан», - говорится в сообщении.

За новыми схемами краж стоят хакерские группы. Защитить счета россиян от них сможет новый законопроект, который предоставит Центробанку полномочия по блокировке мошеннических сайтов.

Также важны меры по повышению финансовой и технологической грамотности населения, которые позволят защитить россиян от мошенников.