РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел лекцию для студентов МГИМО 31 октября.

«Сегодня (31 октября - ред.) имел честь познакомиться с молодыми людьми, студентами магистратуры МГИМО. В ходе моей лекции по теме «Управление городским хозяйством» обсудили целый ряд вопросов работы муниципальных органов власти в сфере экономики, ЖКХ», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что также в ходе лекции вместе со студентами рассмотрели вопросы благоустройства, строительства, образования и медицины.

По его словам, лекция для студентов МГИМО получилась интересной, а для него по ряду вопросов также и познавательной.