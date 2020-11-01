РИАМО - 1 ноя. Среда, 4 ноября, когда в России будут праздновать День народного единства, станет самым теплым днем предстоящей недели, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Среда будет самым теплым днем на этой неделе. В среду температура воздуха в Москве ночью будет колебать от 5 до 7, а днем - от 8 до 10 градусов. В Московской области эти показатели будут от 3 до 8 градусов ночью, а также от 6 до 11 градусов днем», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первая неделя ноября продолжит теплые тенденции, начатые сентябрем и октябрем.

В первый день новой недели погода будет облачная с небольшими дождями. В Москве ночью будет от 3 до 5 градусов, а днем — от 6 до 8 градусов. В Подмосковье ночью будет от 1 до 6 градусов, а днем — от 4 до 9 градусов.

Во вторник и среду за погоду будет отвечать гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, дожди прекратятся и станет теплее. Во вторник ночью в Москве будет от 4 до 6 градусов, а в Подмосковье — от 2 до 7 градусов тепла. Днем в Москве будет от 7 до 9, а в Подмосковье — от 5 до 10 градусов.

В четверг облака вновь уплотнятся, местами пройдут небольшие дожди, станет прохладнее. В Москве ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, а ночью — от 7 до 9 градусов. В Московской области днем температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов, а ночью — от 5 до 10.

В пятницу будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Это будет самый холодный день недели. В Москве ночью будет от 1 до 3 градусов, а днем — от 5 до 7 градусов. В Подмосковье ночью будет от 1 до 4 градусов, а днем — от 3 до 8 градусов.