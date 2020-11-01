РИАМО - 1 ноя. Специалисты дали рекомендации пользователям по ускорению работы медленного компьютера, сообщает Газета.ru.

«Компьютер начинает работать медленно из-за проблем с программным обеспечением. Чтобы восстановить скорость работы устройства, необходимо сократить число приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы», - говорится в сообщении.

Для сокращения количества запущенных приложений следует убрать из списка приложений автозапуска те, которые используют слишком много оперативной памяти или мощности процессора.

Также улучшению работы способствует закрытие ненужных вкладок в браузере, потому что запуск большого количества вкладок может повлиять на общую производительность ПК.

Еще компьютер следует регулярно проверять на наличие вирусов и перезагружать как минимум один раз в несколько дней.

Кроме того, на медленный ПК можно установить SSD-накопитель, который позволяет запускать часть программ в считанные секунды.​