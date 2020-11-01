РИАМО - 1 ноя. Специалисты дали рекомендации пользователям по ускорению работы медленного компьютера, сообщает Газета.ru.
«Компьютер начинает работать медленно из-за проблем с программным обеспечением. Чтобы восстановить скорость работы устройства, необходимо сократить число приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы», - говорится в сообщении.
Для сокращения количества запущенных приложений следует убрать из списка приложений автозапуска те, которые используют слишком много оперативной памяти или мощности процессора.
Также улучшению работы способствует закрытие ненужных вкладок в браузере, потому что запуск большого количества вкладок может повлиять на общую производительность ПК.
Еще компьютер следует регулярно проверять на наличие вирусов и перезагружать как минимум один раз в несколько дней.
Кроме того, на медленный ПК можно установить SSD-накопитель, который позволяет запускать часть программ в считанные секунды.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии