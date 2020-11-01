РИАМО - 1 ноя. С холодами птицы перелетают в более теплые регионы, некоторые виды прилетают на зимовку и в Москву, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Птицы в Москву летят из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик). Место жительства они меняют, когда природные запасы корма на привычных территориях заканчиваются. Сроки путешествий могут варьироваться в зависимости от погоды и количества еды», - говорится в сообщении.

Также в январе в столицу прилетит длиннохвостая неясыть и свиристель. Еще в мегаполисе можно будет увидеть морянок. А на незамерзающих водоемах могут поселиться бургомистры и средние крохали.

Зимой в мегаполисе также можно встретить снегирей. Часто они не улетают из Московского региона. С холодами птицы просто переселяются поближе к городам, поэтому их чаще видят именно зимой.