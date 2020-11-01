РИАМО - 1 ноя. По словам доктора биологических наук, профессора НГУ Сергея Нетесова, ношение очков снижает риск заражения коронавирусной инфекцией в пять раз, сообщает «Российская газета».
Ученый подчеркнул, что такая тенденция проявила себя в Китае, так как там не очень популярны контактные линзы, а многие ходят в очках.
«Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — сказал Нетесов.
Основными каналами заражения коронавирусной инфекцией являются нос и слизистая глаз.
С начала пандемии в стране зарегистрирован 1 636 781 случай Covid-19, скончались 28 235 пациентов, выздоровели 1 225 673 человека.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
1 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 18 665 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 545 больных. В Москве - 5 261.
- Антикоронавирусные меры показали свою эффективность, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин:
- 52 пациента с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6820 пациентов.
- Еще 3341 человек выздоровел после Covid‑19 в Москве. Всего количество людей, выздоровевших после Covid-19, выросло до 314 791.
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