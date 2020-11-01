РИАМО - 1 ноя. Прошедший октябрь стал самым теплым в столице за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра «Фобос».

«До этого самым теплым был октябрь 1967 года, когда средняя температура воздуха составила плюс 9 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в октябре этого года средняя температура превысила рекордный показатель на 0,2 градуса.

Также сентябрь этого года стал третьим по теплу за всю историю метеонаблюдений в столице.

По данным синоптиков, начало ноября в городе также будет теплее климатической нормы, поэтому есть большая вероятность того, что текущая осень может побить рекорд по теплу.