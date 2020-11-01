РИАМО - 1 ноя. На территории Москвы и в условиях пандемии коронавируса продолжают снимать кино и сериалы, на съемочных площадках соблюдают меры предосторожности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сериал на медицинскую тематику снимают на Братеевском пруду в столице. Съемочная группа в медицинских масках.

«Мы постоянно следим, чтобы съемочная группа соблюдала все эпидемиологические нормы: закупили огромное количество масок, перчаток, дезинфицирующих средств, ведем журнал состояния здоровья каждого сотрудника», -отметила продюсер Анна Шалашина.

Она уточнила, что по вечерам съемочную группу обзванивают и спрашивают о самочувствии. При любом недомогании сотрудников на площадку не допускают.

По ее словам, после выходных дней всю съемочную группу тестируют на Covid-19, для этого предусмотрена отдельная статья бюджета.

Гример в своем помещении работает в маске и перчатках, иногда специалист надевает еще и защитный экран. Для каждого актера есть свой набор кисточек. А в конце рабочего дня проводится уборка с дезинфицирующими средствами.

Кроме того, при съемках уменьшили количество актеров массовых сцен, их приглашают только в случае необходимости.

Также на территории одного из столичных детских садов снимали комедийный сериал. Работы над проектом продолжались около 12 часов, все запланированные сцены были сняты.

«Раз в неделю, а иногда и чаще каждый член съемочный группы сдает экспресс-тест на коронавирус. И сегодня у одного человека первый анализ показал сомнительный результат, взяли повторный — он был положительным. Мы решили прервать съемку и отправили коллегу в больницу», сказал директор по объектам Левон Бароян.

Он уточнил, что в больнице сотруднику сделали все нужные анализы, которые показали, что он здоров. Но всей съемочной группе пришлось понервничать.

При съемках кино и сериалов помещении вся съемочная группа носит маски. Актеры снимают их в том случае, когда работают в кадре.