РИАМО - 1 ноя. На территории Москвы и в условиях пандемии коронавируса продолжают снимать кино и сериалы, на съемочных площадках соблюдают меры предосторожности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Сериал на медицинскую тематику снимают на Братеевском пруду в столице. Съемочная группа в медицинских масках.
Она уточнила, что по вечерам съемочную группу обзванивают и спрашивают о самочувствии. При любом недомогании сотрудников на площадку не допускают.
По ее словам, после выходных дней всю съемочную группу тестируют на Covid-19, для этого предусмотрена отдельная статья бюджета.
Гример в своем помещении работает в маске и перчатках, иногда специалист надевает еще и защитный экран. Для каждого актера есть свой набор кисточек. А в конце рабочего дня проводится уборка с дезинфицирующими средствами.
Кроме того, при съемках уменьшили количество актеров массовых сцен, их приглашают только в случае необходимости.
Также на территории одного из столичных детских садов снимали комедийный сериал. Работы над проектом продолжались около 12 часов, все запланированные сцены были сняты.
Он уточнил, что в больнице сотруднику сделали все нужные анализы, которые показали, что он здоров. Но всей съемочной группе пришлось понервничать.
При съемках кино и сериалов помещении вся съемочная группа носит маски. Актеры снимают их в том случае, когда работают в кадре.
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